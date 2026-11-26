Blick ins Portfolio

Fisher Asset Management stockt im dritten Quartal alle zehn größten Aktienpositionen auf, doch während Amazon im Ranking nach oben klettert, rutscht der Industriewert Caterpillar deutlich ab.

• Eli Lilly erlebte eine starke prozentuale Zunahme der Aktienzahl, der Depotanteil sank jedoch leicht, während Caterpillar an Gewicht verlor und im Ranking abstieg.

• Bei NVIDIA und Apple wurde der Vorsprung an der Spitze ebenfalls ausgebaut, während Amazon um drei Plätze aufstieg, trotz nur leichter Gewichtszunahme.

• Fisher Asset Management hat im dritten Quartal 2026 alle zehn größten Positionen aufgestockt, wobei Microsoft den größten Gewichtssprung im Portfolio verzeichnete.

Fisher stockte im dritten Quartal 2026 alle zehn größten Positionen auf

Microsoft verzeichnete dabei den größten Gewichtssprung im Depot

Bei Eli Lilly wuchs die Aktienzahl, der Depotanteil sank aber leicht

Zum offiziellen Stichtag am 30. September 2026 verwaltete Fisher Asset Management ein gigantisches Vermögen von rund 348,26 Milliarden US-Dollar in regulierten 13F-Wertpapieren. Das Fondshaus blieb seiner Linie treu und baute an der Spitze des Portfolios weiter aus.

Auffällig war im dritten Quartal, dass Fisher zwar bei allen zehn größten Werten nachkaufte, sich die Gewichte im Depot aber deutlich verschoben. Den größten Gewichtssprung verzeichnete Microsoft. NVIDIA und Apple bauten ihren Vorsprung an der Spitze ebenfalls aus, bei NVIDIA kaufte Fisher zudem so viele Papiere nach wie bei keinem anderen Top-Ten-Wert. Amazon sprang sogar um drei Plätze hoch, obwohl der Depotanteil nur leicht stieg.

Bei Eli Lilly erhöhte Fisher die Aktienzahl prozentual stärker als bei jedem anderen Top-Ten-Wert, der Depotanteil sank dennoch minimal. Am deutlichsten an Gewicht verlor Caterpillar. Trotz leichter Zukäufe rutschte der Baumaschinenhersteller um vier Plätze ab.

Im Folgenden sind die zehn größten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im dritten Quartal 2026 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 30. September 2026.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net