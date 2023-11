Platz 9: Das Ranking

Sobald das verwaltete Vermögen eines Investors in den USA den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, muss dieser in jedem Quartal seine Investitionen vor der Börsenaufsichtsbehörde SEC offenlegen. So hat auch Bill Ackman von Pershing Square Capital Management, dessen Depot zum Ende des dritten Quartals auf einen Wert von 10.494.117.000 US-Dollar kam, seine Beteiligungen zum abgelaufenen Quartal eingereicht. Im Ranking können seine Beteiligungen - nach deren Wert - im dritten Quartal 2023 eingesehen werden. Stand des Portfolios ist der 30. September 2023.

Quelle: sec.gov, Bild: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times