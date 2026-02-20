Blick ins Portfolio

Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. Diese Entwicklungen gab es im vierten Quartal im Gates Foundation Trust.

Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Dies erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch öffentlich zugänglich ist.

Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 35,36 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2025 (Vorquartal: 36,58 Milliarden) gehört er zu den größten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.

Im vierten Quartal wurden die meisten Top-Positionen im Depot unverändert belassen. Lediglich zwei Beteiligungen wurden verkleinert, diese jedoch deutlich: So wurden erneut Microsoft-Aktien veräußert, und damit Papiere des Unternehmens das von Bill Gates gegründet wurde. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.

Redaktion finanzen.net