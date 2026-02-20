Kaum Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. Diese Entwicklungen gab es im vierten Quartal im Gates Foundation Trust.
Werte in diesem Artikel
Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen. Dies erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch öffentlich zugänglich ist.
Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 35,36 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2025 (Vorquartal: 36,58 Milliarden) gehört er zu den größten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im vierten Quartal wurden die meisten Top-Positionen im Depot unverändert belassen. Lediglich zwei Beteiligungen wurden verkleinert, diese jedoch deutlich: So wurden erneut Microsoft-Aktien veräußert, und damit Papiere des Unternehmens das von Bill Gates gegründet wurde. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.
Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Bis Ende 2024 firmierte die Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda noch unter dem Namen Bill & Melinda Gates Foundation. Auch der zugehörige Trust, in dem das Vermögen der Stiftung verwaltet wird, trug bis Dezember 2024 denselben Namen. Zum Jahresbeginn 2025 erfolgte jedoch eine Umbenennung in Gates Foundation beziehungsweise Gates Foundation Trust. Damit trat der Trust im ersten Quartal erstmals unter der neuen Bezeichnung auf. Trotz des Namenswechsels bleibt die Berichtspflicht jedoch weiter bestehen: Mit Investitionen im Gesamtwert von rund 35,36 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2025 muss die Stiftung weiterhin ihre Beteiligungen quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Die folgende Übersicht zeigt die zehn größten Positionen des Trusts - gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot. Stichtag ist der 31. Dezember 2025.
Quelle: sec.gov, Bild: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Platz 10: Coca-Cola FEMSA
Seit inzwischen über 20 Jahren befinden sich Aktien der mexikanischen Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA in dem Depot der Gates-Stiftung. Hier änderte sich wie im Vorquartal nichts an der Beteiligung. Mit 6.214.719 Papieren im Wert von etwa 588,596 Millionen US-Dollar, machte die Beteiligung 1,66 Prozent des Gesamtdepots aus, womit die Coca-Cola-Tochter den 10. Platz im Ranking verteidigte.
Quelle: sec.gov, Bild: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
Platz 9: FedEx
Ebenfalls unangetastet blieb die Gates Trust-Position des US-amerikanischen Paketzustellers FedEx. Die 2.384.362 Aktien hatten zum Stichtag einen Wert von etwa 688,747 Millionen US-Dollar und entsprachen damit einem Depotanteil von 1,95 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com
Platz 8: Walmart
Von Walmart befinden sich weiterhin 8.390.477 Aktien im Depot des Gates-Trusts - keine Veränderung zum Vorquartal. Mit einem Börsenwert von circa 934,783 Millionen US-Dollar entsprach die Position des US-Einzelhandelsriesen einem Portfolioanteil von 2,64 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com
Platz 7: Ecolab
Die Ecolab-Anteile im Depot wurden im dritten Quartal ebeno nicht angerührt, sodass sich zum Stichtag nach wie vor 5.218.044 Aktien im Portfolio der Stiftung befanden. Zum Quartalsende hatte die Beteiligung einen Wert von rund 1,37 Milliarden US-Dollar, was einen Depotanteil von 3,87 Prozent ausmacht und Ecolab den 7. Platz sichert.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 6: Deere & Co.
Immernoch auf dem sechsten Platz im Ranking befindet sich der Hersteller von Landwirtschaftsgeräten Deere & Co.. Auch hier blieb die Beteiligung erneut unberührt. Die 3.557.378 Aktien im Gates-Depot kamen zum Ende des Jahresviertels auf einen Börsenwert von 1,66 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit einem Anteil von 4,68 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: JCLobo / Shutterstock.com
Platz 5: Caterpillar
Die Beteiligung am Maschinenbauer Caterpillar wurde ebenso nicht verändert. Hier hält der Gates-Trust weiterhin 6.353.614 Aktien des Unternehmens. Zum 31. Dezember war die Position rund 3,64 Milliarden US-Dollar wert und entsprach einem Depotanteil von 10,29 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com
Platz 4: Microsoft
Unverändert auf dem vierten Platz im Depot des Gates Foundation Trust bleibt der Windows-Entwickler Microsoft. Im vierten Quartal trennte man sich jedoch von 1,5 Millionen Papieren (-16,32 Prozent). Die übrigen 7.691.207 Aktien hatten zum Stichtag jedoch einen Wert von rund 3,72 Milliarden US-Dollar und einen Depot-Anteil von 10,52 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
Platz 3: Canadian National Railway
Unverändert blieb die Gates-Beteiligung an Canadian National Railway. Die 51.826.786 Papieren im Wert von 5,12 Milliarden US-Dollar und einem Portfolioanteil von 14,49 Prozent verbleiben auf dem dritten Platz.
Quelle: sec.gov, Bild: bunlee / Shutterstock.com
Platz 2: Waste Management
Auf dem zweiten Platz befindet sich weiterhin das Abfallwirtschaftsunternehmen Waste Management. Dabei wurde die Beteiligung im vierten Jahresviertel nicht angerührt. Zum Stichtag waren es weiterhin 28.934.344 Aktien im Wert von etwa 6,36 Milliarden US-Dollar, die sich im Depot befanden. Das entspricht 17,98 Prozent des gesamten Depotwerts.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 1: Berkshire Hathaway B
Nachdem schon im dritten Quartal B-Aktien von Berkshire Hathaway aus dem Depot geworfen hatte, trennte man sich beim Gates Trust im vierten Quartal wieder von vielen Papieren der Investmentgesellschaft. Insgesamt fuhr man die Position um 2.358.460 Aktien (-10,84 Prozent) auf insgesamt 19.406.764 Papiere zurück. Mit einem Marktwert von rund 9,75 Milliarden US-Dollar und einem Depotanteil von 27,59 Prozent kann die Goldmedaille im Ranking verteidigt werden.
Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com
Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: monticello / Shutterstock.com, JamesWMfoto / Shutterstock.com