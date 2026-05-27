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Q1 2026: Diese US-Aktien liegen neben NVIDIA und Apple bei Zurich Insurance im Depot

28.05.26 03:27 Uhr
Zurich Insurance Depot: Top-US-Aktien im ersten Quartal 2026 neben NVIDIA & Apple | finanzen.net

Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat der Schweizer Finanzdienstleister im abgelaufenen Jahresviertel investiert.

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Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC ihre Aktienportfolios quartalsweise über das 13F-Formular zu melden. Dazu gehören auch die US-Beteiligungen der Zurich Insurance Group, die zum 31. März 2026 einen Gesamtwert von rund 12,73 Milliarden US-Dollar aufwiesen. Im ersten Quartal kam es innerhalb der Top-Positionen kaum zu Umschichtungen.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Q1 2026: Diese US-Aktien lagen bei Zurich Insurance im Depot

Platz 11: Das Ranking

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt institutionellen Anlegern mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar vor, ihre Aktienbestände vierteljährlich im 13F-Formular offenzulegen. Dazu zählen auch die US-Investments der Zurich Insurance Group, die im ersten Quartal 2026 ein Volumen von rund 12,73 Milliarden US-Dollar erreichten.
Im folgenden Ranking sind die zehn größten US-Positionen des Versicherers dargestellt - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Daten ist der 31. März 2026.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 10: JPMorgan

Eröffnet werden die Top 10 Beteiligungen der Zurich mit der US-Investmentbank JPMorgan. Im vergangenen Quartal wurden 15.751 Aktien zugekauft. Damit erreichte das Investment mit nun insgesamt 497.751 gehaltenen Aktien Rang zehn, nachdem es im Vorquartal noch nicht für einen Platz in den Top Ten gereicht hatte. Zum Stichtag belief sich der Wert dieser Position auf 146,42 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 1,15 Prozent am Gesamtdepot entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 9: Eli Lilly

Eli Lilly konnte Platz neun im Ranking verteidigen. Hier hat Zurich 64.667 Papiere verkauft. Die nun 170.467 Aktien des US-Pharmaunternehmens hatten am 31. März 2026 einen Wert von 156,79 Millionen US-Dollar und schafften es damit auf einen Depot-Anteil von 1,23 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 8: Tesla

Platz acht halten konnte die Beteiligung der Zurich am US-Elektroautohersteller Tesla. Hier veräußerte Zurich im Berichtszeitraum jedoch 140.482 Aktien. Die nun 459.933 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 170,98 Millionen US-Dollar, was einem Depot-Anteil von 1,34 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 7: Meta Platforms

Unverändert auf Platz sieben blieb im vergangenen Quartal die Zurich-Beteiligung an Facebook-Mutter Meta. Hier wurde das Portfolio um 65.040 Aktien verringert. Die nun 397.692 Papiere kommen auf einen Börsenwert von 227,53 Millionen US-Dollar und einen Portfolio-Anteil von 1,79 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 6: Broadcom

Broadcom konnte in Q1 ihren sechsten Platz beibehalten. Hier trennte sich Zurich von 85.236 Aktien. Die nun 884.159 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 273,66 Millionen US-Dollar und einen Depot-Anteil von 2,15 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: Amazon

Auch Amazon verharrte auf seiner Ranking-Position - und das obwohl Zurich im ersten Quartal 242.012 Aktien veräußerte. Damit verringerte der Versicherer das Investment auf 1.779.179 Papiere. Mit einem Wert von 370,55 Millionen US-Dollar am 31. März hatte die Beteiligung einen Depot-Anteil von 2,91 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Platz 4: Microsoft

Weiterhin auf dem vierten Platz bleibt Microsoft. Hier trennte sich Zurich von 60.949 Aktien. Die übrigen 1.448.223 Papiere schafften es mit einem Wert von 536,09 Millionen US-Dollar auf einen Depot-Anteil von 4,21 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Platz 3: Alphabet A

Die Google-Mutter Alphabet schaffte es mit 2.151.493 A-Aktien und einem Depot-Anteil von 4,86 Prozent erneut auf den dritten Platz - und das obwohl sich Zurich auch hier von 215.622 Papieren trennte. Zum Stichtag hatte das Investment einen Börsenwert von 618,68 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 2: Apple

Die Apple-Beteiligung konnte im ersten Quartal den zweiten Platz verteidigen. Hier verkaufte Zurich jedoch 326.662 Aktien und verkleinerte ihr Investment damit auf 3.019.479 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 766,31 Millionen US-Dollar entsprach das einem Depot-Anteil von 6,02 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 1: NVIDIA

Die NVIDIA-Beteiligung verteidigte im Auftaktquartal den ersten Platz - und das obwohl Zurich im Berichtszeitraum 753.542 Aktien des Tech-Riesen verkaufte. Das Investment schrumpfte damit auf insgesamt 4.815.607 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 839,84 Millionen US-Dollar schaffte es NVIDIA auf einen Depot-Anteil von 6,60 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Zurich Gruppe Deutschland

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