Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu
Im ersten Quartal 2026 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn größten Beteiligungen.
Werte in diesem Artikel
Der renommierte Value-Investor David Einhorn nahm mit seiner Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) im ersten Quartal 2026 deutliche Umschichtungen an seinem US-Aktienportfolio vor. Insgesamt verwaltete der Hedgefonds zum Stichtag 13F-Wertpapiere im Gesamtwert von 3,19 Milliarden US-Dollar. Während die Konzentration an der Spitze gewohnt hoch blieb - die zehn größten Positionen machten stolze 57,11 Prozent des gesamten Portfolios aus -, zeigte sich Einhorn in den tieferen Depot-Regionen äußerst umtriebig.
Radikaler Umbau im Mediensektor: Einhorn trennt sich komplett von Warner Bros. Discovery und TKO Group
Besonders im Mediensektor kam es zu vielbeachteten Bewegungen. Einhorn passte seine Wetten in diesem Segment aktiv an und trennte sich im ersten Quartal vollständig von seiner Position beim Branchenkonzern Warner Bros. Discovery, indem er alle verbliebenen 1.533.080 Aktien liquidierte. Gleichzeitig bewies der Value-Investor Mut zu echten Turnaround-Storys und feierte ein vielbeachtetes Comeback bei einem ehemaligen Pandemie-Highflyer: Greenlight Capital stieg massiv bei der Fitnessmarke Peloton ein, kaufte aus dem Stand 9.867.480 Aktien hinzu und baute die Beteiligung damit um astronomische 4.003 Prozent aus. Für die Top-10 hat es allerdings dennoch nicht gereicht, diese werden im folgenden Ranking präsentiert.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Im ersten Quartal 2026 verwaltete die Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) von Starinvestor David Einhorn ein Vermögen von rund 3,19 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Anleger mit einem verwalteten Kapital von über 100 Millionen US-Dollar ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen regelmäßig offenzulegen. Die folgende Aufstellung zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 31. März 2026, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.
Quelle: sec.gov, Bild: Paul Bereswill/Getty Images
Platz 10: PENN Entertainment
Den zehnten Platz belegt der Glücksspiel- und Entertainment-Konzern PENN Entertainment. David Einhorn hielt sich im ersten Quartal zurück; die Position blieb mit 6.044.440 Aktien komplett unverändert. Zum Quartalsende belief sich der gerundete Marktwert der Anteile auf 90,85 Millionen US-Dollar, was 2,85 Prozent des Gesamtdepots entsprach.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 9: DHT Holdings
Bei der Tanker-Reederei DHT Holdings wurden im ersten Quartal Gewinne mitgenommen. Greenlight Capital reduzierte den Bestand drastisch um 2.093.894 Papiere - ein Minus von 28,42 Prozent. Die verbleibenden 5.272.770 Aktien wiesen einen Marktwert von 96,33 Millionen US-Dollar auf (3,02 Prozent des Portfolios).
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Maksims Osobenkovs / Shutterstock.com
Platz 8: Victoria´s Secret & Co.
Kräftig zugegriffen hat Einhorn hingegen bei der Modemarke Victoria's Secret & Co. Die Position wurde um 519.020 Anteile ausgebaut, was einer deutlichen Aufstockung von 29,87 Prozent entsprach. Das Paket von 2.256.889 Papieren brachte es zum Stichtag auf einen Wert von 104,63 Millionen US-Dollar (3,28 Prozent Portfolio-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: Bandersnatch / Shutterstock.com
Platz 7: Acadia Healthcare
Auch beim US-Gesundheitsdienstleister Acadia Healthcare legte der Value-Investor nach. Ein Zukauf von 397.178 Aktien (+9,64 Prozent) hievte den Gesamtbestand auf 4.518.381 Papiere. Diese sicherten sich mit einem Marktwert von 105,68 Millionen US-Dollar einen Depot-Anteil von 3,31 Prozent.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 6: Versant Media
Ein echter Paukenschlag auf Platz 6: Hierbei handelte es sich um einen brandneuen Einstieg im Portfolio von Greenlight Capital. Einhorn erwarb im ersten Quartal insgesamt 3.028.615 Aktien von Versant Media. Die Position kam aus dem Stand auf einen Marktwert von 112,12 Millionen US-Dollar und beanspruchte sofort einen Portfolio-Anteil von 3,51 Prozent.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Gaurav Paswan / Shutterstock.com
Platz 5: PG&E
Die obere Hälfte der Top 10 eröffnete der kalifornische Energieversorger PG&E Corp. Hier strich Einhorn Teilgewinne ein und trennte sich von 1.151.251 Aktien (-14,79 Prozent). Die restlichen 6.632.852 Anteile im Depot waren zum Stichtag rund 116,54 Millionen US-Dollar wert und machten 3,65 Prozent des Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com
Platz 4: Brighthouse Financial
Knapp am Podium vorbei schlitterte die US-Lebensversicherungsgesellschaft Brighthouse Financial. Die Position wurde durch einen kleinen Zukauf von 50.000 Papieren (+1,79 Prozent) minimal aufgerundet. Greenlight hielt zum Quartalsende 2.842.100 Aktien im Wert von 170,18 Millionen US-Dollar (5,33 Prozent Portfolio-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: madamF / Shutterstock.com
Platz 3: Core Natural Resources
Die Bronzemedaille ging an den Kohle- und Energiekonzern Core Natural Resources (entstanden aus der Großfusion von Arch Resources und Consol Energy). Einhorn reduzierte die Beteiligung um 242.340 Papiere (-11,54 Prozent). Die im Depot verbleibenden 1.858.140 Aktien brachten es auf einen stolzen Marktwert von 194,60 Millionen US-Dollar, was 6,10 Prozent des Portfolios ausmachte.
Quelle: sec.gov, Symbolbild: Sally Wallis / Shutterstock.com
Platz 2: Fluor
Den zweiten Platz sicherte sich der US-Anlagen- und Infrastrukturbauer Fluor Corp. Trotz einer Reduzierung des Engagements um 808.550 Aktien (-14,55 Prozent) blieb die Position ein maßgebliches Schwergewicht im Einhorn-Reich. Die gehaltenen 4.747.350 Papiere verbuchten zum Quartalsende einen Gesamtwert von 221,46 Millionen US-Dollar (6,94 Prozent Portfolio-Anteil).
Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 1: Green Brick Partners
Die unangefochtene und einsame Spitzenposition im Depot von Greenlight Capital belegte weiterhin Green Brick Partners. Einhorn veränderte die Position im ersten Quartal nicht und hielt eisern seine 9.467.383 Anteile am Bau- und Immobilienunternehmen. Mit einem astronomischen Marktwert von 610,17 Millionen US-Dollar machte dieser einzige Wert gigantische 19,12 Prozent des gesamten US-Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
Übrigens: Acadia Healthcare und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Acadia Healthcare
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Acadia Healthcare
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Paul Bereswill/Getty Images