DAX24.607 -0,5%Est505.960 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,1%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.805 ±-0,0%Euro1,1616 ±-0,0%Öl104,3 -0,6%Gold4.527 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: Dow letztlich fester -- DAX schließt tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
SPI-Titel Phoenix Mecano-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Phoenix Mecano Aktionären eine Freude SPI-Titel Phoenix Mecano-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Phoenix Mecano Aktionären eine Freude
Hang Seng-Papier CK Hutchison-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Hutchison Aktionären eine Freude Hang Seng-Papier CK Hutchison-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Hutchison Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick ins Portfolio

Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu

22.05.26 07:07 Uhr
Einhorn bootet Medien-Riesen aus: NASDAQ-Aktie Warner Bros. Discoveryfliegt aus dem Depot - stattdessen Comeback bei US-Pandemie-Highflyer! | finanzen.net

Im ersten Quartal 2026 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn größten Beteiligungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Acadia Healthcare Co Inc
20,00 EUR -0,80 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brighthouse Financial Inc Registered Shs When Issued
53,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Core Natural Resources Inc Registered shs
70,88 EUR -1,98 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHT Holdings Inc
15,17 EUR -0,01 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fluor Corp.
37,05 EUR 0,69 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Green Brick Partners Inc
56,45 EUR 1,50 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Peloton Interactive
4,36 EUR -0,07 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PENN Entertainment Inc
13,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
PG&E Corp.
13,90 EUR -0,10 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Versant Media Group Inc Registered Shs -A- When-issued
35,60 EUR -0,40 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Victoria's Secret
43,28 EUR 2,91 EUR 7,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,29 EUR -0,18 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der renommierte Value-Investor David Einhorn nahm mit seiner Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) im ersten Quartal 2026 deutliche Umschichtungen an seinem US-Aktienportfolio vor. Insgesamt verwaltete der Hedgefonds zum Stichtag 13F-Wertpapiere im Gesamtwert von 3,19 Milliarden US-Dollar. Während die Konzentration an der Spitze gewohnt hoch blieb - die zehn größten Positionen machten stolze 57,11 Prozent des gesamten Portfolios aus -, zeigte sich Einhorn in den tieferen Depot-Regionen äußerst umtriebig.

Radikaler Umbau im Mediensektor: Einhorn trennt sich komplett von Warner Bros. Discovery und TKO Group

Besonders im Mediensektor kam es zu vielbeachteten Bewegungen. Einhorn passte seine Wetten in diesem Segment aktiv an und trennte sich im ersten Quartal vollständig von seiner Position beim Branchenkonzern Warner Bros. Discovery, indem er alle verbliebenen 1.533.080 Aktien liquidierte. Gleichzeitig bewies der Value-Investor Mut zu echten Turnaround-Storys und feierte ein vielbeachtetes Comeback bei einem ehemaligen Pandemie-Highflyer: Greenlight Capital stieg massiv bei der Fitnessmarke Peloton ein, kaufte aus dem Stand 9.867.480 Aktien hinzu und baute die Beteiligung damit um astronomische 4.003 Prozent aus. Für die Top-10 hat es allerdings dennoch nicht gereicht, diese werden im folgenden Ranking präsentiert.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

1. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot

Platz 11: Das Ranking

Im ersten Quartal 2026 verwaltete die Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) von Starinvestor David Einhorn ein Vermögen von rund 3,19 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Anleger mit einem verwalteten Kapital von über 100 Millionen US-Dollar ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen regelmäßig offenzulegen. Die folgende Aufstellung zeigt die zehn größten Positionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 31. März 2026, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.

Quelle: sec.gov, Bild: Paul Bereswill/Getty Images

Platz 10: PENN Entertainment

Den zehnten Platz belegt der Glücksspiel- und Entertainment-Konzern PENN Entertainment. David Einhorn hielt sich im ersten Quartal zurück; die Position blieb mit 6.044.440 Aktien komplett unverändert. Zum Quartalsende belief sich der gerundete Marktwert der Anteile auf 90,85 Millionen US-Dollar, was 2,85 Prozent des Gesamtdepots entsprach.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 9: DHT Holdings

Bei der Tanker-Reederei DHT Holdings wurden im ersten Quartal Gewinne mitgenommen. Greenlight Capital reduzierte den Bestand drastisch um 2.093.894 Papiere - ein Minus von 28,42 Prozent. Die verbleibenden 5.272.770 Aktien wiesen einen Marktwert von 96,33 Millionen US-Dollar auf (3,02 Prozent des Portfolios).

Quelle: sec.gov, Symbolbild: Maksims Osobenkovs / Shutterstock.com

Platz 8: Victoria´s Secret & Co.

Kräftig zugegriffen hat Einhorn hingegen bei der Modemarke Victoria's Secret & Co. Die Position wurde um 519.020 Anteile ausgebaut, was einer deutlichen Aufstockung von 29,87 Prozent entsprach. Das Paket von 2.256.889 Papieren brachte es zum Stichtag auf einen Wert von 104,63 Millionen US-Dollar (3,28 Prozent Portfolio-Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: Bandersnatch / Shutterstock.com

Platz 7: Acadia Healthcare

Auch beim US-Gesundheitsdienstleister Acadia Healthcare legte der Value-Investor nach. Ein Zukauf von 397.178 Aktien (+9,64 Prozent) hievte den Gesamtbestand auf 4.518.381 Papiere. Diese sicherten sich mit einem Marktwert von 105,68 Millionen US-Dollar einen Depot-Anteil von 3,31 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 6: Versant Media

Ein echter Paukenschlag auf Platz 6: Hierbei handelte es sich um einen brandneuen Einstieg im Portfolio von Greenlight Capital. Einhorn erwarb im ersten Quartal insgesamt 3.028.615 Aktien von Versant Media. Die Position kam aus dem Stand auf einen Marktwert von 112,12 Millionen US-Dollar und beanspruchte sofort einen Portfolio-Anteil von 3,51 Prozent.

Quelle: sec.gov, Symbolbild: Gaurav Paswan / Shutterstock.com

Platz 5: PG&E

Die obere Hälfte der Top 10 eröffnete der kalifornische Energieversorger PG&E Corp. Hier strich Einhorn Teilgewinne ein und trennte sich von 1.151.251 Aktien (-14,79 Prozent). Die restlichen 6.632.852 Anteile im Depot waren zum Stichtag rund 116,54 Millionen US-Dollar wert und machten 3,65 Prozent des Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com

Platz 4: Brighthouse Financial

Knapp am Podium vorbei schlitterte die US-Lebensversicherungsgesellschaft Brighthouse Financial. Die Position wurde durch einen kleinen Zukauf von 50.000 Papieren (+1,79 Prozent) minimal aufgerundet. Greenlight hielt zum Quartalsende 2.842.100 Aktien im Wert von 170,18 Millionen US-Dollar (5,33 Prozent Portfolio-Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: madamF / Shutterstock.com

Platz 3: Core Natural Resources

Die Bronzemedaille ging an den Kohle- und Energiekonzern Core Natural Resources (entstanden aus der Großfusion von Arch Resources und Consol Energy). Einhorn reduzierte die Beteiligung um 242.340 Papiere (-11,54 Prozent). Die im Depot verbleibenden 1.858.140 Aktien brachten es auf einen stolzen Marktwert von 194,60 Millionen US-Dollar, was 6,10 Prozent des Portfolios ausmachte.

Quelle: sec.gov, Symbolbild: Sally Wallis / Shutterstock.com

Platz 2: Fluor

Den zweiten Platz sicherte sich der US-Anlagen- und Infrastrukturbauer Fluor Corp. Trotz einer Reduzierung des Engagements um 808.550 Aktien (-14,55 Prozent) blieb die Position ein maßgebliches Schwergewicht im Einhorn-Reich. Die gehaltenen 4.747.350 Papiere verbuchten zum Quartalsende einen Gesamtwert von 221,46 Millionen US-Dollar (6,94 Prozent Portfolio-Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Platz 1: Green Brick Partners

Die unangefochtene und einsame Spitzenposition im Depot von Greenlight Capital belegte weiterhin Green Brick Partners. Einhorn veränderte die Position im ersten Quartal nicht und hielt eisern seine 9.467.383 Anteile am Bau- und Immobilienunternehmen. Mit einem astronomischen Marktwert von 610,17 Millionen US-Dollar machte dieser einzige Wert gigantische 19,12 Prozent des gesamten US-Depots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: Acadia Healthcare und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Paul Bereswill/Getty Images

Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

DatumMeistgelesen