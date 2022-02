Viel Bewegung im Depot: So hat David Einhorn im vierten Quartal 2021 investiert

Wie alle Investoren in den USA, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, muss auch Hedgefondsmanager David Einhorn seine Investitionen quartalsweise offenlegen. Ein Blick in das 13F-Formular des Investors zeigt, dass sich im vierten Quartal 2021 einige Änderungen ergeben haben. So hat der Investor einige Positionen um ein Viertel oder mehr reduziert. Andere wurden hingegen deutlich aufgestockt oder sind sogar ganz neu im Portfolio und haben es direkt unter die zehn größten Investments geschafft. Dabei sticht vor allem eine neu eröffnete Position heraus, denn vor wenigen Jahren fuhr David Einhorn mit einer ähnlichen Wette deutliche Verluste ein.

Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Investoren, die ein Vermögen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und mehr verwalten, müssen ihre Beteiligungen quartalsweise offenlegen. Wall Street-Größe David Einhorn gehört zur Riege dieser Investoren und gibt somit jedes Quartal die Investitionen seines Hedgefonds GreenLight Capital an. Das folgende Ranking umfasst seine Top 10 Beteiligungen im vierten Quartal 2021. Aufgelistet werden diese nach ihrem Wert. Stand ist der 31. Dezember 2021. Quelle: sec.gov, Bild: Paul Bereswill/Getty Images

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlas Air Worldwide Holdings IncShs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Atlas Air Worldwide Holdings IncShs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Atlas Air Worldwide Holdings IncShs

Bildquellen: Paul Bereswill/Getty Images