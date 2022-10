Blinken würdigt starke Partnerschaft zum Tag der Deutschen Einheit

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat Deutschland anlässlich des Tags der Deutschen Einheit als "beständigen Nato-Partner" gewürdigt. "Die Vereinigten Staaten können sich glücklich schätzen, einen so starken Partner in unseren gemeinsamen Bemühungen um die Verteidigung der Demokratie, der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Institutionen zu haben, die seit fast acht Jahrzehnten für Frieden und Sicherheit sorgen", hieß es in einer Mitteilung des US-Außenministeriums am Montag. Er freue sich darauf, in den kommenden Jahren auf der unerschütterlichen Partnerschaft aufzubauen, so Blinken.

Der US-Außenminister dankte Deutschland außerdem für die Unterstützung der Ukraine und die Führungsrolle innerhalb der G7 in diesem Jahr. Deutschland hat in der G7-Gruppe führender Industriestaaten derzeit den Vorsitz. "Einen schönen Tag der Deutschen Einheit!", hieß es auf Deutsch. In Erfurt finden dieses Jahr die zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit statt. Sie erinnern an die deutsche Vereinigung 1990, knapp ein Jahr nach der friedlichen Revolution in der DDR 1989./nau/DP/ngu