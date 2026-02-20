Lufthansa-Aktie gewinnt trotzdem: Massive Flugausfälle dank Sturm an US-Ostküste
Wegen des Blizzards im Osten der USA sind etliche Flugverbindungen gestrichen worden.
Werte in diesem Artikel
Die Lufthansa-Gruppe hat für diesen Montag sämtliche Flüge ihrer Gesellschaften zu den Zielen New York und Boston abgesagt, wie ein Sprecher in Frankfurt bestätigte. Auch Rückflüge könnten nicht stattfinden. Für Dienstag lagen zunächst keine Stornierungen vor. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden auch Flüge anderer Gesellschaften wie Condor, Singapore Airlines und United abgesagt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben der Kerngesellschaft noch Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines.
Die Lufthansa-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,43 Prozent auf 9,22 Euro.
