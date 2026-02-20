DAX25.159 -0,4%Est506.134 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -3,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.263 -1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,31 -0,5%Gold5.150 +0,9%
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Blizzard

Lufthansa-Aktie gewinnt trotzdem: Massive Flugausfälle dank Sturm an US-Ostküste

23.02.26 11:31 Uhr
Lufthansa-Aktie steigt dennoch: Zahlreiche Verbindungen fallen wegen Strum an US-Ostküste aus | finanzen.net

Wegen des Blizzards im Osten der USA sind etliche Flugverbindungen gestrichen worden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9,24 EUR 0,10 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Gruppe hat für diesen Montag sämtliche Flüge ihrer Gesellschaften zu den Zielen New York und Boston abgesagt, wie ein Sprecher in Frankfurt bestätigte. Auch Rückflüge könnten nicht stattfinden. Für Dienstag lagen zunächst keine Stornierungen vor. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden auch Flüge anderer Gesellschaften wie Condor, Singapore Airlines und United abgesagt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben der Kerngesellschaft noch Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines.

Die Lufthansa-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,43 Prozent auf 9,22 Euro.

/ceb/DP/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

