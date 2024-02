Block (ex Square) Aktie News: Block (ex Square) am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Block (ex Square) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Block (ex Square)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 17,8 Prozent auf 80,08 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Block (ex Square) nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 17,8 Prozent auf 80,08 USD. Zwischenzeitlich stieg die Block (ex Square)-Aktie sogar auf 83,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 80,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.767.338 Block (ex Square)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,29 USD. Dieser Kurs wurde am 23.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Block (ex Square)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 38,85 USD. Mit einem Kursverlust von 51,49 Prozent würde die Block (ex Square)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten Block (ex Square)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.617,49 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.515,54 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Block (ex Square) ein EPS in Höhe von 1,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

