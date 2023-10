Blockade von Klimaaktivisten in Den Haag löst Gegendemonstration aus

DEN HAAG (dpa-AFX) - Eine von Klimaaktivisten in Den Haag seit mehr als drei Wochen jeden Tag organisierte Autobahnblockade hat erstmals eine Gegendemonstration ausgelöst. Während Hunderte Menschen am Sonntag erneut die A12 aus Protest gegen die Umweltpolitik der niederländischen Regierung blockierten, versuchten Dutzende Gegendemonstranten, ebenfalls auf die Autobahn zu gelangen, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS.

Die Polizei verhinderte ein Aufeinandertreffen beider Gruppen. Aus Sorge um die Sicherheit rief die Gruppe Extinction Rebellion (XR), die die Blockade zum 23. Mal organisierte, ihre Unterstützer dazu auf, die Autobahn zu verlassen und mit der Polizei zu kooperieren.

In sozialen Medien waren Menschen, "die die Demonstrationen satt sind", unter dem Motto "Kick out the Rebellion" zu der Gegenkundgebung aufgerufen worden. Die Gegendemonstranten, bei denen es sich hauptsächlich um Männer handelte, hätten Eier auf die Polizei geworfen und versucht, eine Absperrung auf der Autobahn in der Nähe des niederländischen Parlaments- und Regierungsviertels zu entfernen, um den Verkehr durchzulassen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP.

Mit Wasserwerfern hatte die Polizei am Samstag die Blockade der A12 durch Hunderte Klimaaktivisten aufgelöst. 600 Demonstranten wurden nach Polizeiangaben festgenommen und mit Bussen ins Fußballstadion der Stadt gebracht. An der Aktion beteiligten sich auch rund 100 Mitglieder der deutschen Gruppierung Letzte Generation, berichtete ANP. Die Deutschen versuchten, sich mit ihren Händen auf den Asphalt zu kleben. Polizisten setzten Lösungsmittel ein, um die Demonstranten zu befreien.

Extinction Rebellion will die A12 nach eigenen Angaben solange täglich blockieren, bis in den Niederlanden sämtliche staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas gestrichen werden. Die Gruppe wirft der Regierung vor, ein Versprechen zum Abbau von Steuervergünstigungen und anderen Subventionsformen für die Luft- und Schifffahrt sowie die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern und die Ölförderung nicht einzuhalten./evs/DP/men