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Blockbuster im Blick

Angriff auf Nachahmer: Novo Nordisk zieht die Daumenschrauben an - Aktie nimmt Fahrt auf

23.06.26 10:16 Uhr
Nächster Sieg für Novo Nordisk: Gericht stoppt Ozempic-Kopien - Aktie mit Gewinnen | finanzen.net

Novo Nordisk hat einen weitere Erfolg im Kampf gegen semaglutidhaltige Nachahmerprodukte erzielt. Das Urteil fügt sich in die weltweite Strategie des Konzerns ein.

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• Gericht stoppt vorläufig iDexis-Semaglutidprodukte
• Novo verschärft weltweite Klagestrategie
• Wettbewerb um GLP-1-Markt bleibt intensiv

Der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk hat im Streit um Kopien seines Wirkstoffs Semaglutid einen weiteren Erfolg errungen. Wie aus einem Bericht von Reuters hervorgeht, untersagte die Gauteng-Kammer des High Court in Pretoria der südafrikanischen Apothekengruppe iDexis am Montag per einstweiliger Verfügung, semaglutidhaltige Abnehmpräparate herzustellen, zu liefern und zu bewerben, bis Aufsichts- und Überprüfungsverfahren abgeschlossen sind. Für den dänischen Konzern ist das Urteil mehr als eine lokale Episode. Es reiht sich ein in eine global koordinierte Offensive, mit der Novo seine umsatzstärkste Produktfamilie gegen unregistrierte Nachbauten verteidigt.

Das Ende der Engpässe öffnete die Schleusen

Auslöser der Klagewelle war eine regulatorische Wende in den USA. Die FDA strich Semaglutid am 21. Februar 2025 von ihrer Liste knapper Arzneimittel, womit die Ausnahme entfiel, die das großvolumige Nachmischen während des Engpasses gedeckt hatte. Seither geht Novo systematisch gegen Apotheken, Telemedizinanbieter und Schönheitskliniken vor, denen der Konzern vorwirft, unter dem Deckmantel angeblich personalisierter Rezepturen massenhaft Kopien zu vertreiben. Nach eigenen Angaben summieren sich die Verfahren auf 132 Beschwerden in 40 US-Bundesstaaten, 44 dauerhafte Unterlassungsverfügungen sind bereits erwirkt. Im August 2025 reichte Novo 14 weitere Klagen ein, im Februar 2026 verklagte der Konzern den Anbieter Hims & Hers wegen Verletzung eines Patents auf das Molekül.

Südafrika wird zur jüngsten Front

In Südafrika ist allein Ozempic zugelassen, und zwar zur Behandlung von Typ-2-Diabetes. Die Lücke zwischen hoher Nachfrage und knappem legalem Angebot füllten Anbieter wie iDexis mit nachgemischten Präparaten. Bereits im Vormonat hatten die Arzneimittelbehörde SAHPRA und der Pharmacy Council die Räume des Unternehmens in Pretoria durchsucht, Bestände beschlagnahmt und einen Rückruf angeordnet. Die Behörden warfen iDexis vor, Semaglutid und das Konkurrenzmolekül Tirzepatid weit über die engen Grenzen patientenindividueller Rezepturen hinaus kommerziell herzustellen. Parallel senkte Novo die Preise: Die niedrigste Dosis von Wegovy fiel von 3.090 auf 1.873 Rand, die höchste um 27 Prozent auf 3.746 Rand.

Was die Urteile wert sind

Offiziell begründet Novo sein Vorgehen mit Patientensicherheit, Produktqualität und Aufsicht. Der Hinweis hat Substanz: Ein von Novo zitierter Bericht der Brookings Institution verweist darauf, dass ein Großteil des in Nachbauten verwendeten Wirkstoffs aus chinesischen Anlagen ohne Aufsicht der FDA stammt. Zugleich verteidigt der Konzern damit handfeste Geschäftsinteressen. Semaglutid trägt den Großteil des Wachstums, und der Graumarkt entzog dem Original Volumen, während mit Eli Lillys Tirzepatid ein potenter Wettbewerber drängt. Jeder Gewinn vor Gericht bleibt allerdings ein Einzelfall. Branchenkenner verweisen darauf, dass unzählige Nachmischer existieren, sodass juristische Erfolge das Grundproblem eindämmen, aber nicht lösen.

Die einstweilige Verfügung gilt nur vorläufig. Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefert das Hauptsacheverfahren samt der laufenden Prüfung durch SAHPRA, das über ein dauerhaftes Verbot entscheidet. Wie viel die weltweite Klagestrategie tatsächlich bringt, dürfte sich erst in Novos kommenden Quartalszahlen zeigen, wenn sich ablesen lässt, ob die Umsätze mit Semaglutid wieder anziehen.

Die Aktie von Novo Nordisk kann von den jüngsten Ereignissen profitieren und legt in Dänemark zeitweise 1,6 Prozent auf 304,75 DKK zu.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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