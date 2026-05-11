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AstraZeneca-Aktie dennoch leichter: US-Zulassung für Blutdrucksenker Baxdrostat erhalten

18.05.26 10:00 Uhr
AstraZeneca-Aktie dennoch leichter: Blutdrucksenker Baxdrostat erhält Zulassung für US-Markt | finanzen.net

AstraZeneca hat die US-Zulassung für einen neuartigen Bluthochdrucksenker erhalten.

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AstraZeneca PLC
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Das bisher unter dem Namen Baxdrostat bekannte Medikament, das als möglicher Blockbuster mit Spitzenumsätzen in Milliardenhöhe gilt, soll in den USA unter dem Markennamen Baxfendy verkauft werden, wie das britische Pharmaunternehmen mitteilte. Es zielt auf Aldosteron ab, ein Hormon, durch das der Blutdruck erhöht wird.

Die Zulassung erweitert AstraZenecas Portfolio in den Bereichen Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel kurz nachdem das Diabetesmedikament Farxiga, das wichtigste Produkt des Unternehmens in diesem therapeutischen Bereich und das meistverkaufte Medikament in der Firmengeschichte, in den USA seinen Patentschutz verloren hat.

Ruud Dobber, Executive Vice President des Biopharma-Geschäfts von AstraZeneca, sagte, die Zulassung bringe eine neue Behandlung für eine weitverbreitete Krankheit, bei der es in den letzten zwei Jahrzehnten kaum therapeutischen Fortschritt gegeben habe.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament laut Unternehmen als Behandlung von Bluthochdruck bei Erwachsenen in Kombination mit anderen Medikamenten zugelassen. Die Entscheidung basierte auf den Ergebnissen einer klinischen Studie der späten Phase 3, die zeigte, dass das Medikament den Blutdruck bei Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck senkte, die bereits zwei oder mehr Medikamente einnahmen, hieß es weiter.

Führungskräfte von Astrazeneca haben erklärt, dass die Einnahmen mit dem Produkt auf dem Höhepunkt 5 Milliarden US-Dollar übersteigen könnten. Das Medikament ist eines von 20 neuen Arzneimitteln, die das Unternehmen bis Ende des Jahrzehnts auf den Markt bringen will, um das Ziel zu erreichen, bis 2030 einen Umsatz von 80 Milliarden US-Dollar zu erzielen.

AstraZeneca, das durch die Übernahme von Cincor Pharma im Jahr 2023 die Kontrolle über Baxfendy erlangte, will sein Portfolio in den Bereichen Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel mit neuen Produkten wie dem experimentellen Medikament Elecoglipron zur Gewichtsreduktion erweitern.

In London fällt die AstraZeneca-Aktie zeitweise um 0,50 Prozent auf 135,64 Pfund.

DOW JONES

Bildquellen: Oli Scarff/Getty Images, Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

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