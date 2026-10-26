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Blockbuster-Kandidat

Bayer-Aktie an der DAX-Spitze: China lässt Milliardenhoffnung Asundexian zu

Bayer-Aktie an der DAX-Spitze: China lässt Milliardenhoffnung Asundexian zu

Bayer hat in China eine Zulassung für sein Medikament Asundexian bei Schlaganfallpatienten zur Senkung des hohen Risikos für weitere Vorfälle bekommen.

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Der Gerinnungshemmer gilt als Blockbuster-Kandidat für den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Jahresumsätzen in Milliardenhöhe.

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Laut Bayer handelt es sich weltweit um das erste Medikament aus der neuen Klasse der FXIa-Hemmer, das damit jetzt an den Markt kommt. Dieser Wirkstoff hat ein geringeres Blutungsrisiko als die bisher am Markt verfügbaren Blutverdünner. Das Risiko weiterer Schlaganfälle wird durch die vorbeugende Gabe des Mittels um 26 Prozent reduziert. Der ischämische Schlaganfall ist in China die häufigste Ursache für Todesfälle und Invalidität.

"Mit der Zulassung von Asundexian haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht", sagte der Chef der Bayer-Pharmaforschung Christian Rommel. "Damit adressieren wir einen Bereich mit ungedecktem Bedarf und nur wenigen therapeutischen Fortschritten innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte." Trotz etablierter Präventionsstrategien erleidet weltweit etwa einer von zehn Überlebenden eines nicht‑kardioembolischen ischämischen Schlaganfalls innerhalb eines Jahres einen weiteren.

Asundexian hatte bislang keine Marktzulassung. Zulassungsverfahren laufen auch für die USA, Europa und Japan. China hatte dem Medikament ein verkürztes Zulassungsverfahren gewährt.

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Bayer setzt große Hoffnungen in das Mittel, nachdem es 2023 bei Patienten mit Vorhofflimmern wegen mangelnder Wirksamkeit gefloppt war.

Die Analysten Morgan Stanley haben Asundexian im Februar ein Spitzenumsatzpotenzial von bis zu 4 Milliarden Euro attestiert.

Bayer legt positive Nubeqa-Studiendaten zu frühem Prostatakrebs vor

Die Bayer-Aktie hat von positiven Studienergebnissen des Prostatakrebsmittels Nubeqa profitiert. Das Papier legte kurz nach Handelsbeginn am Montagmorgen etwa 3 Prozent zu. Bayer hatte am Wochenende beim Esmo-Krebskongress Daten aus einer Zwischenanalyse der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie veröffentlicht. Danach verringerte der Wirkstoff Darolutamid bei Patienten mit hohem Rückfallrisiko in Kombination mit einer Standardtherapie die Wahrscheinlichkeit für Metastasen oder Tod um 58 Prozent im Vergleich zum Placebo.

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Nach vier Jahren zeigten sich 95 Prozent der mit dem Medikament behandelten Erkrankten metastasenfrei, verglichen mit 88 Prozent in der Placebo-Gruppe.

Nubeqa ist bereits für fortgeschrittenere Stadien von Prostatakrebs zugelassen, eine Zulassung für das frühe Behandlungsstadium, das in der Studie untersucht wird, steht noch aus.

Die Bayer-Aktie präsentiert sich im XETRA-Handel zeitweise 2,34 Prozent im Plus bei 45,01 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Bayer, Gil C / Shutterstock

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08:56 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Bayer Buy UBS AG
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG

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