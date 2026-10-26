Bayer-Aktie an der DAX-Spitze: China lässt Milliardenhoffnung Asundexian zu - positive Nubeqa-Daten

Blockbuster-Kandidat

26.10.26 10:31 Uhr

Bayer darf auf dem wichtigen chinesischen Markt den potenziellen Nachfolger des vormaligen Blockbusters Xarelto zur Vorbeugung sekundärer Schlaganfälle verkaufen.

Die chinesische Behörde für Medizinprodukte NMPA habe den Wirkstoff Asundexian mit dem Markennamen Sunharbo zur Schlaganfallprävention bei Patienten zugelassen, die zuvor einen kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder eine hochrisiko-transitorische ischämische Attacke ("Minischlaganfall") erlitten haben, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag mit. An der Börse stieg der Bayer-Kurs am Vormittag im mehr als drei Prozent, was zudem auch an guten Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Nubeqa lag.

Werbung

Damit ist Asundexian das erste in China zugelassene Arzneimittel der neuen Medikamentenklasse der FXIa-Hemmer. Die FXIa-Hemmung wirkt gezielt auf das FXIa-Protein, das an der Bildung von Blutgerinnseln beteiligt ist.

Bayer hatte im Mai über ein beschleunigtes Zulassungsverfahren in China berichtet. Dieses basierte auf Ergebnissen der Oceanic-Stroke-Studie. Asundexian reduzierte demnach in Kombination mit Mitteln zur Verhinderung des Verklumpens von Blutplättchen (Thrombozytenaggregationshemmung) das Risiko für ischämische Schlaganfälle bei Patienten mit vorherigem Schlaganfall deutlich. Die Rate schwerer Blutungen stieg bei Gabe des Medikaments im Vergleich zu einem Placebo nicht.

Die Studiendaten hatten vor knapp einem Jahr unter Anlegern die Hoffnungen auf einen weiteren Pharmakassenschlager wiedererweckt, nachdem Bayer zwei Jahre zuvor noch eine Phase-III-Studie zu Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko wegen eines Misserfolgs vorzeitig beenden musste. Analysten sehen Asundexian als Blockbuster, trauen dem Mittel also perspektivisch Milliardenumsätze zu.

Werbung

Mit der Zulassung erhält das Pharmageschäft einen weiteren potenziellen Wachstumstreiber, der helfen könnte, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch Nachahmer (Generika).

Auch in den USA läuft aktuell ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Asundexian, dessen Ergebnis bald bekannt gegeben werden dürfte.

Bayer legt positive Nubeqa-Studiendaten zu frühem Prostatakrebs vor

Die Bayer-Aktie hat von positiven Studienergebnissen des Prostatakrebsmittels Nubeqa profitiert. Das Papier legte kurz nach Handelsbeginn am Montagmorgen etwa 3 Prozent zu. Bayer hatte am Wochenende beim Esmo-Krebskongress Daten aus einer Zwischenanalyse der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie veröffentlicht. Danach verringerte der Wirkstoff Darolutamid bei Patienten mit hohem Rückfallrisiko in Kombination mit einer Standardtherapie die Wahrscheinlichkeit für Metastasen oder Tod um 58 Prozent im Vergleich zum Placebo.

Werbung

Nach vier Jahren zeigten sich 95 Prozent der mit dem Medikament behandelten Erkrankten metastasenfrei, verglichen mit 88 Prozent in der Placebo-Gruppe.

Nubeqa ist bereits für fortgeschrittenere Stadien von Prostatakrebs zugelassen, eine Zulassung für das frühe Behandlungsstadium, das in der Studie untersucht wird, steht noch aus.

Bayer an DAX-Spitze

Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer haben sich am Montag nach Medikamenten-Nachrichten mit einem Plus von zuletzt 2,7 Prozent auf 45,17 Euro an die Spitze des DAX gesetzt.

Am Wochenende hatte Bayer die Ergebnisse einer Zwischenanalyse der Phase-III-Studie DASL-HiCaP zum Prostatakrebs-Medikament Nubeqa mit dem Wirkstoff Darolutamid bei Patienten mit hohem Rückfallrisiko vorgelegt. Diese zeigten nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 3,8 Jahren im kombinierten primären Endpunkt eine Verringerung des Risikos für Metastasen oder Tod (MFS-CI) um 58 Prozent im Vergleich zu Placebo. Dabei erhielten beide Behandlungsgruppen - also die Darolutamid- und die Placebo-Gruppe - begleitend eine Hormonentzugstherapie (ADT) und eine Strahlentherapie.

Die gezeigte Wirksamkeit sei vielversprechend, allerdings auch eher eine Bestätigung des Bekannten als eine Disruption, sagte Analyst Michael Leuchten vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Richard Vosser zeigen die Daten, dass sich für Nubeqa bei Patienten mit lokalisiertem Prostatakrebs und sehr hohem Rezidivrisiko ein weiterer Wachstumstreiber eröffnet.

Auch Analyst James Quigley von der Investmentbank Goldman Sachs traut Nubeqa nun mehr Umsatz zu als bisher. Er und auch Vosser von JPMorgan halten in der Spitze zusätzliche Erlöse von einer Milliarde Euro für möglich.

Nubeqa ist in Kombination mit ADT in vielen Ländern bereits zur Behandlung von Prostatakrebs zugelassen. Der Umsatz mit dem noch jungen Medikament ist seit Einführung sehr stark gewachsen.

Am Montagvormittag teilte Bayer zudem mit, dass China den Blutgerinnungshemmer Asundexian mit dem Markennamen Sunharbo zur Schlaganfallprävention bei Patienten zugelassen habe, die zuvor einen kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder eine hochrisiko-transitorische ischämische Attacke ("Minischlaganfall") erlitten haben. Der Schritt war weitgehend erwartet worden. Auch die US-Arzneimittelbehörde dürfte zeitnah über den ihr vorliegenden Zulassungsantrag entscheiden.

Mit der Sunharbo-Zulassung erhält das Pharmageschäft einen weiteren potenziellen Wachstumstreiber, der helfen könnte, anhaltende Umsatzrückgänge beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch Nachahmer (Generika).

Mit dem Kursanstieg am Montag bleiben die Bayer-Aktien in der engen Handelsspanne zwischen gut 42 und rund 46 Euro, in der sie seit Anfang Oktober stecken. Zwar notieren sie aktuell ein gutes Stück unter ihrem Jahreshoch von knapp 54 Euro von Anfang Juli, mit einem Kursplus von immer noch knapp 22 Prozent zählen sie 2026 aber zu den besten Werten im deutschen Leitindex DAX.

DOW JONES / dpa-AFX