NASDAQ-Wert BridgeBio Pharma-Aktie +48 Prozent: Ergebnisse der Phase-3-Studie ATTRibute-CM von BridgeBio Pharma stehen an

Heute im Fokus

Nordea hebt nach starker Gewinnentwicklung Renditeziel für Gesamtjahr. Deutsche Bank Research hebt MorphoSys auf "Hold" und hebt Kursziel deutlich an. KRONES erwartet 2023 stärkeres Umsatzwachstum. Prosus will an Tencent-Beteiligung festhalten. Ergebnisse der Phase-3-Studie ATTRibute-CM stehen an. Ergebnisse der Phase-3-Studie ATTRibute-CM von BridgeBio Pharma stehen an.