NASDAQ-Wert BridgeBio Pharma-Aktie +77 Prozent: Ergebnisse der Phase-3-Studie ATTRibute-CM von BridgeBio Pharma überzeugen

Im Vorfeld der Bekanntgabe wichtiger Studienergebnisse sind die Aktien des Biotech-Unternehmens BridgeBio Pharma am Montag schon vorbörslich kräftig angezogen. Nach der Veröffentlichung der Daten legt die Aktie noch einen Zahn zu.

BridgeBio Pharma hat am Montag die Top-Line-Ergebnisse aus der Phase-3-Studie ATTRibute-CM bei Patienten mit transthyretinamyloider Kardiomyopathie (ATTR-CM) vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine seltene Herzerkrankung, die durch die Ablagerung eines fehlgefalteten Proteins verursacht wird. Die nun erwartete Studie von BridgeBio Pharma untersucht das oral verabreichte kleine Molekül Acoramidis.

Die Anleger scheinen diesbezüglich positive Nachrichten zu erwarten, denn die an der NASDAQ gelistete Aktie klettert zeitweise um 76,78 Prozent auf 32,19 US-Dollar.

Nächster Schritt: Marktzulassung

Nach eingehenden vorklinischen Tests der Wirkstoffkandidaten auf mögliche schädliche Wirkungen mit Zellkulturen, im Reagenzglas und mit Tierversuchen folgt die Erprobung mit Menschen. Dabei wird die Medikamentenentwicklung in drei Phasen der klinischen Studien unterteilt. Eine Phase-3-Studie, bei der Ärzte in vielen Ländern die Substanz an einer sehr großen Gruppe von freiwilligen Erkrankten erproben, ist somit die letzte Phase im Entwicklungsprozess eines Medikamentes, bevor es nach eingehender Prüfung aller Studienergebnisse durch die zuständigen Aufsichtsbehörden zum Verkauf zugelassen werden kann.

Laut Mitteilung des Unternehmens zeigten die Ergebnisse eine statistisch signifikante Verbesserung des primären Endpunkts und erreichten eine Überlebensrate von 81 Prozent in der Behandlungsgruppe im Vergleich zu einer Überlebensrate von 74 Prozent in der Placebogruppe. Noch vor Ende des Jahres will BridgeBio Pharma einen Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einreichen.

Enormes Marktpotenzial

Wie "The Motley Fool" berichtet, habe Acoramidis das Potenzial, zu einem Blockbuster-Medikament zu werden - so werden Arzneimittel genannt, die mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz pro Jahr generieren. Zwar sind bereits andere wirksame Medikamente - wie etwa die Vyndaqel und Vyndamax-Tabletten von Pfizer - für ATTR-CM auf dem Markt erhältlich, doch gehe man bei BridgeBio davon aus, dass der Markt groß genug für mehrere Therapien ist, denn internen Schätzungen zufolge könnte sich das jährliche Marktchancenpotenzial für ATTR-CM auf bis zu 15 Milliarden US-Dollar belaufen.

Übernahmekandidat?

Ferner spekuliert "The Motley Fool", dass BridgeBio Pharma im Falle positiver Studienergebnisse zu einem möglichen Übernahmeziel werden könnte. Dies dürfte dem Aktienkurs enormen Rückenwind verleihen.

