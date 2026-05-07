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Blockbuster-Mittel

arGEN-X-Aktie gefragt: Weitere US-Zulassung für Medikament Vyvgart

11.05.26 10:47 Uhr
arGEN-X-Aktie höher: Neue US-Zulassung beflügelt Anlegerfantasie | finanzen.net

Durch eine Zulassungserweiterung für das Medikament Vyvgart springt die Aktie von arGEN-X an.

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arGEN-X N.V.
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Die Aktien des Pharmakonzerns arGEN-X sind am Montag an der Brüsseler Börse nach einer Zulassungserweiterung in den USA für Vyvgart um zuletzt 1,43 Prozent auf 680,40 Euro gestiegen. In einem etwas schwächeren Marktumfeld waren die Titel zwischenzeitlich der Spitzenreiter im Eurozonen-Leitindex EURO STOXX. Der Spitzen-Tagesgewinn war sogar 3,3 Prozent hoch. Die Titel blieben damit aber in ihrer Spanne der vergangenen Tage. Die Zulassungserweiterung war bereits am Freitagabend bekannt gegeben worden.

In den USA wird das Spektrum des Blockbuster-Mittels Vyvgart beim Einsatz gegen die generalisierte Myasthenia gravis erweitert - einer chronischen Autoimmunerkrankung, die Muskelschwäche verursacht. Mit der US-Zulassung gegen die seronegative Variante (SNMG) sei der Optimalfall eingetreten, kommentierte der Barclays-Analyst James Gordon am Montag. Er spricht von 10.000 bis 11.000 neuen Patienten, die damit weltweit erreicht werden könnten.

/tih/mis

BRÜSSEL (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: anyaivanova/shutterstock.com

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