Der ursprünglich für 2025 vorgesehene Start der BX Digital als erstes Blockchain-Handelssystem in der Schweiz verzögert sich. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus US-Iran-Gespräche: DAX rutscht unter 25.000 -- Nikkei: Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus SAP in Quiet Period. KNDS-Börsengang rückt näher. China setzt US-Firmen auf Exportkontrollliste. Sozialplan-Verhandlungen von Zalando scheitern. Ryanair CEO O'Leary bleibt bis 2032. Danone kauft in Australien zu. Boeing: Trump präsentiert umstrittenen Jumbojet aus Katar als neue Air Force One. Drägerwerk-Chef: Unternehmen können sich anpassen, brauchen aber Verlässlichkeit.

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