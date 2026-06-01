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SAP in Quiet Period. KNDS-Börsengang rückt näher. China setzt US-Firmen auf Exportkontrollliste. Sozialplan-Verhandlungen von Zalando scheitern. Ryanair CEO O'Leary bleibt bis 2032. Danone kauft in Australien zu. Boeing: Trump präsentiert umstrittenen Jumbojet aus Katar als neue Air Force One. Drägerwerk-Chef: Unternehmen können sich anpassen, brauchen aber Verlässlichkeit.
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