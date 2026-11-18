BlockchAIn Digital Infrastructure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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BlockchAIn Digital Infrastructure hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 0,8 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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