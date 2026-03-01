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Blockierte Güter: UN suchen nach Mechanismus für Straße von Hormus

27.03.26 19:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen des andauernden Iran-Kriegs will UN-Generalsekretär António Guterres einen Weg finden, wie bestimmte Güter durch die Straße von Hormus gelangen können. Ziel sei es zunächst, den Handel mit Düngemitteln und landwirtschaftlichen Produkten zu erleichtern, sagte Guterres' Sprecher. Der Fokus liege auf humanitären Bedürfnissen. Es gehe nicht um den Handel mit Öl. Wie der Mechanismus konkret aussehen werde, sei noch nicht festgelegt, so der Sprecher.

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Die UN hatten zuvor gewarnt, dass die Unterbrechung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus, wo Öl, Nahrungsmittel, Medikamente und Düngemittel blockiert sind, Hunger- und Gesundheitskrisen vor allem in ärmeren Ländern auslösen könnte. Es seien "sofortige Maßnahmen erforderlich, um diese Folgen abzumildern", hieß es nun von den UN.

Umsetzung in Abstimmung mit relevanten Ländern

Eine Arbeitsgruppe soll zunächst Vorschläge entwickeln und vom Exekutivdirektor des Büros für Projektdienste (Unops), Jorge Moreira da Silva, geleitet werden. Die Umsetzung erfolge dann in enger Abstimmung mit den relevanten UN-Mitgliedstaaten. Vorbild sei unter anderem die Schwarzmeer-Initiative, über die damals ein Getreidekorridor im Ukraine-Krieg über das Schwarze Meer eingerichtet wurde. "Wir hoffen, dass alle involvierten Mitgliedsstaaten das unterstützen werden", sagte Guterres' Sprecher mit Blick auf den neuen Vorstoß.

Die Meerenge ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf die Islamische Republik fordert der Iran Schiffe in der Meerenge per Funk auf, diese nicht zu passieren. Hunderte Tanker, Containerschiffe und Frachter hängen in der Region fest./apo/DP/stw