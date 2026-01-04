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Blockierter EU-Kredit: Selenskyj beklagt verlorenen Monat

31.03.26 17:30 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund eines durch Ungarn blockierten EU-Kredits hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen versäumten Monat für die Vorbereitung auf den nächsten Winter beklagt. "Hier geht es um Menschenleben. Wir hätten damit im März beginnen müssen, aber jemand hat diesen Monat blockiert", sagte der Staatschef bei einem Treffen mit EU-Außenministern in Kiew. Konkret seien fünf Milliarden Euro für "Schutz und Wiederaufbau" noch nicht verwendbar.

Die Drohung des Scheiterns der Vorbereitungen auf den nächsten Winter bleibe für die Dauer der Blockade bestehen. "Und das passiert, weil eine Person in Europa gegen ganz Europa steht, einfach um Moskau zufriedenzustellen", sagte Selenskyj im Hinblick auf Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban. Es sei offensichtlich, dass dies in Absprache mit Moskau geschehe.

Ende vergangenen Jahres hatten die EU-Staaten sich auf einen Kredit über 90 Milliarden Euro für Kiew geeinigt. Damit sollte der Finanzbedarf des osteuropäischen Landes im seit über vier Jahre währenden Abwehrkampf gegen eine russische Invasion bis Ende 2027 gedeckt werden. Aufgrund gestoppter russischer Öllieferungen über die durch die Ukraine nach Ungarn und die Slowakei verlaufende Druschba-Pipeline hat Budapest die Freigabe der Gelder blockiert./ast/DP/stw