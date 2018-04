BLOG zu Grundsteuer/DIHK setzt auf einfaches Modell

Kommentare und Einschätzungen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen "Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer":

DIHK setzt auf einfaches Modell

Nach der Analyse des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) lässt der von den Verfassungsrichtern gesetzte Zeitplan "keinen Spielraum für allzu aufwendige Umsetzungsmodelle" einer neuen Steuer. "Die neue Bewertung als Basis der Grundsteuer muss also einfach werden", folgerte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Sie solle nur einen geringen bürokratischen Aufwand für Steuerpflichtige und Finanzverwaltung verursachen. Aus Sicht der Unternehmen dürfe die zukünftige Grundsteuer "auf keinen Fall zu einer höheren Gesamtsteuerbelastung" führen. "Mit Blick auf den Koalitionsvertrag ist die Regierung hier im Wort", warnte Wansleben. Die Politik sei jetzt gefragt - nicht nur der neue Bundesfinanzminister, sondern auch Länder und Kommunen.

Handwerk warnt vor Mehrbelastungen und unnötiger Bürokratie

Der Gesetzgeber ist nach Ansicht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) "nun aufgefordert, die Grundsteuer und das Bewertungsgesetz so zu reformieren, dass sie sowohl verfassungsfest als auch verwaltungsökonomisch sind". Anhand der recht kurzen Übergangsfrist werde deutlich, dass die Richter den verfassungswidrigen Zustand schnellstmöglich beenden wollten. "Auch das Handwerk fordert den Gesetzgeber und die Finanzbehörden auf, zügig zu handeln", erklärte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. "Dabei darf die Reform nicht zu Mehrbelastungen und unnötiger Bürokratie für Handwerksbetriebe und Hausbesitzer führen", forderte er.

Ifo-Chef Fuest für einfache Ermittlung neuer Grundsteuer

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat sich für ein einfaches Verfahren zur Ermittlung der neuen Grundsteuer ausgesprochen. "Geeignet ist eine Kombination aus Grundstücks-, Wohn- und Nutzfläche", meinte Fuest. Dafür reiche eine einmalige Bestimmung, Anpassungen wären nur bei baulichen Veränderungen nötig. "Man könnte auf diese Weise Milliarden an Bewertungskosten einsparen und endlosen Streit über die richtigen Steuerwerte vermeiden", erklärte Fuest. Eine Besteuerung auf Grundlage der aktuellen Marktwerte lehnte er ab. Ihre Ermittlung werde vermutlich zehn Jahre dauern.

Städtetag: Bund und Länder müssen Grundsteuer zügig reformieren

Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder aufgefordert, die Grundsteuer schnell zu reformieren. "Was lange zu erwarten war, ist jetzt eingetreten: Die Grundsteuer ist in der bisherigen Form unvereinbar mit dem Grundgesetz", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. "Jahrelang haben die Kommunen eine Reform gefordert, jetzt werden Bund und Länder vom Verfassungsgericht dazu verpflichtet." Die Städte appellierten dringend an Bundesregierung und Länder, die gewährte knappe Frist zu nutzen. Sie müssten "sehr zügig eine neue gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer schaffen und danach alle Grundstücke neu bewerten". Nur so könnten die Steuereinnahmen der Kommunen gesichert werden. Eine geeignete Grundlage für die Reform könne das Bundesrats-Modell aus dem Herbst 2016 darstellen, meinte Dedy.

DIW will pragmatische Lösung

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat für eine "pragmatische Lösung" bei der Reform der Grundsteuer plädiert. "Verschiedene Reformvorschläge liegen vor - aber die Länder wurden sich nie einig", sagte DIW-Steuerexperte Stefan Bach. "Dank des Urteils müssen sie sich jetzt endlich auf eine pragmatische Lösung verständigen." Eine neue Bemessungsgrundlage müsse die Interessen der Gemeinden berücksichtigen, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert werden. "Eine gute Lösung wäre eine reine Bodenwertsteuer", erklärte Bach. Dieses Modell sei mit geringem Bürokratieaufwand schnell zu realisieren und setze klare Anreize für eine gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Immobilieneigentümern: "Sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen und gute Kommunalwirtschaft erhöhen den Bodenwert - und damit die Steuereinnahmen."

Ohoven warnt vor neuen Belastungen durch Reform

Die Neugestaltung der Grundsteuer dürfe "nicht allein auf dem Rücken vieler Millionen Mieter in den Metropolregionen ausgetragen werden", forderte der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven. "Der Mittelstand begrüßt die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts über die ungerechte Belastung von Betrieben und Bürgern durch die Grundsteuer und warnt zugleich vor neuen Belastungen durch eine Reform." Allein, dass die Einheitswerte seit 1964 im Westen und in Ostdeutschland sogar seit 1935 nicht mehr angepasst worden seien, sei nicht nachvollziehbar und habe zu absurden Wertverzerrungen geführt. Das Verfassungsgericht habe den Gesetzgeber in die Pflicht genommen, das Grundsteuersystem auf die aktuellen Werte umzustellen. "Dabei muss Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen", forderte Ohoven.

BDI will keine Steuererhöhung durch die Hintertür

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Politik nach dem Urteil aufgefordert, insgesamt eine Steuererhöhung zu vermeiden. "Die Politik sollte im Auge behalten, dass eine Neuregelung aufkommensneutral bleiben muss", forderte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Alles andere wäre angesichts des weltweiten Trends, Steuern zu senken, eine Steuererhöhung durch die Hintertür". Der Gesetzgeber müsse jetzt "schnell eine effiziente und verfassungsfeste Neuregelung der Grundsteuer verabschieden". Nötig sei eine Regelung, die auf eine vollständige Neubewertung der rund 35 Millionen Grundstücke verzichte, denn diese würde "zu einem enorm hohen Bewertungsaufwand für Unternehmen führen".

dbb warnt vor Mehrbelastungen für Finanzämter und Bürger

"Jetzt wird es spannend, wie schnell und auf welches Modell sich der Gesetzgeber einigen wird", sagte der dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach in einer ersten Reaktion auf das Urteil der Verfassungsrichter. "Ob Pauschalierung, Indexierung oder ein reines Bodenwertmodell - unser Hauptaugenmerk wird im anstehenden Entscheidungsfindungsprozess darauf liegen, dass die Grundsteuerreform weder auf dem Rücken der zuständigen Kolleginnen und Kollegen in den Finanzämtern ausgetragen wird, noch zu Lasten aller Bürgerinnen und Bürger geht", machte er deutlich. In Zeiten, in denen bezahlbarer Wohnraum und Wohneigentum als Teil der privaten Altersvorsorge zu den gesellschafts- und finanzpolitischen Top-Themen zählten, dürften nun bei der Grundsteuer keine kontraproduktiven Impulse gesetzt werden, warnte Silberbach.

Union will "Reform der Grundsteuer jetzt"

Nachdem die Richter die derzeitige Bemessung der Grundsteuer verworfen und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 zur Neuregelung gesetzt haben, drängen CDU und CSU zur Eile. "Wir sprechen uns nach dem jetzt vorliegenden Urteil für eine rasche Reform der Grundsteuer aus," sagte der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der Union, Christian Haase. Gefordert sei eine schnell umzusetzende Lösung, die nach dem Gesetzesverfahren mit relativ geringem Verwaltungsaufwand umzusetzen sei und sicherstelle, dass diese Einnahmequelle den Kommunen erhalten bleibe. Mit 13 Milliarden Euro Aufkommen sei die Steuer "für die Kommunen unverzichtbar".

