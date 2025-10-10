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Blom Bank SAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blom Bank SAL
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Blom Bank SAL gab am 02.07.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,68 USD gegenüber -0,480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -275,4 Millionen USD – eine Minderung von 384,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von -56,8 Millionen USD eingefahren.

Blom Bank SAL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,010 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,53 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Blom Bank SAL -88,44 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 110,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 857,96 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

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