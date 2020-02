Bloomberg erstmals bei TV-Debatte der Demokraten dabei

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Vor der dritten US-Vorwahl im Bundesstaat Nevada treten die demokratischen Präsidentschaftsbewerber in der Nacht zu Donnerstag (3.00 Uhr MEZ) wieder bei einer Fernsehdebatte an. Erstmals mit dabei ist der Milliardär und Ex-Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, der zuvor Umfragewerte erzielt hatte, die für die Teilnahme an einer Debatte nötig sind.

Bloomberg ist einer der reichsten Menschen der Welt und hat schon jetzt enorme Summen an Geld in seinen Wahlkampf gesteckt. Einer nationalen Umfrage zufolge steht er mit 19 Prozent Unterstützung im demokratischen Bewerberfeld auf dem zweiten Platz. An der Spitze steht der linke Senator Bernie Sanders aus dem östlichen Bundesstaat Vermont. Sanders und andere Mitbewerber haben Bloomberg bereits offen angegriffen - bei der TV-Debatte dürfte ein spannender Schlagabtausch bevorstehen.

Neben Bloomberg und Sanders nehmen an der Debatte in Las Vegas die Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, Amy Klobuchar aus Minnesota, Barack Obamas ehemaliger Vize-Präsident Joe Biden sowie der Ex-Bürgermeister von South Bend (Indiana) Pete Buttigieg teil. Buttigieg war nach seinem überraschend guten Abschneiden bei der ersten Vorwahl im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur zum Ziel von Attacken seiner parteiinternen Konkurrenten geworden./lkl/DP/fba