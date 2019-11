Bloomberg steigt offiziell ins US-Präsidentschaftsrennen ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister, Michael Bloomberg, will US-Präsident Donald Trump bei der Wahl 2020 herausfordern. Der Demokrat kündigte am Sonntag an, offiziell ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen./jac/cy/DP/mis