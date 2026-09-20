BlossomHill Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

20.09.26 06:35 Uhr

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BlossomHill Therapeutics ebenfalls 0,420 USD je Aktie eingebüßt.

BlossomHill Therapeutics stellte am 18.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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