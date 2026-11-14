BlossomHill Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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BlossomHill Therapeutics veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,50 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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