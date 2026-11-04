Bls E-Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

04.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 4,24 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,70 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS lag bei 0,48 INR. Im letzten Jahr hatte Bls E-Services einen Gewinn von 0,850 INR je Aktie eingefahren.

Bls E-Services hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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