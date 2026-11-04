Bls E-Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
Bls E-Services hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,48 INR. Im letzten Jahr hatte Bls E-Services einen Gewinn von 0,850 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 4,24 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,70 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bls E-Services
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bls E-Services
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen