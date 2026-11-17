Blue Cloud Softech Solutions veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,11 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue Cloud Softech Solutions 0,350 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent auf 3,01 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net