Steyr Motors-Aktie +20 Prozent: Übernahmeangebot von Red Cat im Anlegerfokus
Red Cat will Steyr Motors komplett übernehmen und die Aktie springt deutlich hoch, doch was sagt der verbleibende Abstand zum Angebotspreis über die Erfolgschancen?
Werte in diesem Artikel
- Warum der Kurs trotz Barangebot unter dem Angebotspreis bleibt
- Welche Hürden Red Cat bis zum Vollzug noch nehmen muss
- Was der US-Drohnenspezialist mit dem Motorenhersteller vorhat
Red Cat Holdings, ein an der NASDAQ notierter Anbieter von Drohnen und Robotiklösungen für Verteidigung und nationale Sicherheit, will die Steyr Motors AG übernehmen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, bietet es 39,00 Euro je Aktie in bar. Die Steyr-Motors-Aktie legt daraufhin kräftig zu, bleibt aber unter dem Angebotspreis. Der Vollzug hängt noch an mehreren Bedingungen.
Das Angebot im Detail
Bieterin ist die Wiener Tochter SMOT Acquisition GmbH, das Angebot richtet sich an sämtliche Aktien. Red Cat nennt es vollständig finanziert. Ankeraktionär B&C Holding Österreich GmbH, der rund 15 Prozent des Grundkapitals hält, hat sich unwiderruflich verpflichtet, seine Aktien anzudienen.
Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 50 Prozent plus einer Aktie. Hinzu kommen Genehmigungen in Österreich, Italien, Australien und dem Vereinigten Königreich. Red Cat betont, es gebe keine Gewähr für Vollzug oder Zeitplan. Die Annahmefrist soll am 18. Dezember 2026 um 17:00 Uhr MEZ enden, den Vollzug erwartet die Bieterin im ersten Halbjahr 2027. Mit dem B&C-Anteil ist nur ein Teil der Schwelle gedeckt, die Mehrheit ist noch nicht gesichert. Da die Angebotsunterlage aussteht, können sich Bedingungen und Fristen noch ändern.
Kurs und Prämie der Steyr-Aktie
Die Papiere von Steyr Motors notierten im Wiener Handel am Montag zeitweise rund 20 Prozent höher bei 36,40 Euro. Bis zum Angebotspreis bleibt damit noch ein wenig Luft nach oben.
Red Cat nennt zusätzlich 27,3 Prozent auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnitt und 55,8 Prozent auf das 52-Wochen-Tief. Der Kurs hat damit einen Großteil der Prämie bereits vorweggenommen. Annahmequote und Freigaben stehen noch aus.
Blue Ops und Zusagen für den Standort
Laut Red Cat soll das Angebot die Blue-Ops-Strategie für unbemannte Überwasserfahrzeuge stärken. Steyrs Schiffsmotorentechnologie und europäische Basis sollen mit Red Cats Verteidigungskunden und dem Portfolio autonomer Seesysteme verbunden werden. Hauptsitz, Fertigung sowie Forschung und Entwicklung will Red Cat in Österreich halten, Arbeitsplätze sichern und das kundenunabhängige Motorengeschäft fortführen.
Steyr-CEO Julian Cassutti unterstützt das Angebot und will eigene Aktien andienen. Das Barangebot bietet Aktionären laut Steyr Motors "die Möglichkeit, ihre Beteiligung heute in bar zu realisieren". Aufsichtsratschef Dr. Rolf Wirtz sieht "erhebliches strategisches Potenzial", vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage. Die Standortzusagen adressieren die naheliegende Sorge um Fertigung und Arbeitsplätze. Die förmliche Haltung der Gremien steht aber erst nach der Prüfung fest.
Vorgeschichte und Geschäftslage bei Steyr Motors
Red Cat und Steyr Motors hatten laut Red Cat unverbindliche Gespräche geführt, die im Juli 2026 endeten und später wieder aufgenommen wurden. Am 17. August passte der Motorenhersteller die Prognose an und nahm die Mittelfristprognose 2027 zurück. Das bereinigte EBIT lag laut NuWays im ersten Halbjahr 2026 bei 0,1 Millionen Euro, Ursache seien verzögerte Abrufe, unter anderem von KNDS.
NuWays-Analyst Simon Keller stufte die Aktie in einer Studie vom 20. August mit Buy ein und senkte das Kursziel auf 49 Euro nach zuvor 53 Euro. Die Übernahmeoption bleibe ein Kursstützer, schreibt er. Das Angebot liegt 10 Euro unter diesem Kursziel. Laut Trending Topics ist die Studie eine Auftragsarbeit des Unternehmens.
Als Nächstes veröffentlicht Steyr Motors am 22. Oktober die Quartalsmitteilung. Danach rücken die Angebotsunterlage und die finale Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat in den Blick, ebenso die Frage, ob die Annahmeschwelle erreicht wird.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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