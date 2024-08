Blue Origin schickt weitere Privatpersonen ins All

VAN HORN (dpa-AFX) - Zum achten Mal hat das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos Menschen für einen Kurztrip ins All geschickt. Sechs Astronautinnen und Astronauten nahmen an dem Trip mit dem weitgehend automatisierten Raketensystems "New Shepard" an den Rand des Weltalls teil.

Er dauerte insgesamt etwas mehr als zehn Minuten. Während des Fluges trennte sich die Kapsel von der Rakete, erreichte zeitweise eine Höhe von mehr als 100 Kilometern über der Erde und landete dann mithilfe von Fallschirmen wieder. In der Kapsel herrschte zeitweise Schwerelosigkeit.

Vier Männer und zwei Frauen waren an Bord - darunter mit der Studentin Karsen Kitchen die laut Blue Origin jüngste Frau, die jemals über die sogenannte Kármán-Linie in 100 Kilometer Höhe über der Erde reiste. Der letzte Trip von "New Shepard" fand im Mai statt. Blue Origin hält die Preise für seine Weltraumflüge geheim, ähnliche Angebote kosten aber umgerechnet einige Hunderttausend Euro.

Beim ersten Flug im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am Zweiten im Oktober 2021 nahm der damals 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als Captain Kirk in "Star Trek" weltberühmt geworden war./scb/DP/jha