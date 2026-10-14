Blue Pearl Agriventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Blue Pearl Agriventures hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,04 Prozent auf 108,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 124,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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