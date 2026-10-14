Blue Pearl Agriventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,04 Prozent auf 108,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 124,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Blue Pearl Agriventures hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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