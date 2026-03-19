Blue Ridge Real Estate Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blue Ridge Real Estate Company hat am 16.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 28,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net