Blue Ridge Real Estate Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
18.06.26 06:35 Uhr
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Blue Ridge Real Estate Company hat am 16.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 28,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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