Blue Star Foods gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Blue Star Foods vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -48,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Blue Star Foods 0,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 36,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion Finanzen.net