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Blue Star Foods legte Quartalsergebnis vor

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Blue Star Foods hat am 16.07.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 73,96 Prozent auf 0,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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