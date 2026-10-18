Blue Star Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Blue Star Gold hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blue Star Gold -0,010 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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