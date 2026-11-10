BLUE ZONES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

10.11.26 06:35 Uhr

BLUE ZONES ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BLUE ZONES die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 40,22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 40,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat BLUE ZONES mit einem Umsatz von insgesamt 229,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,10 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net