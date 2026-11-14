Bluejay Diagnostics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Bluejay Diagnostics hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,72 USD gegenüber -16,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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