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Bluejay Diagnostics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

09.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bluejay Diagnostics Inc Registered Shs
1,80 USD -0,02 USD -1,10%
Charts|News|Analysen

Bluejay Diagnostics stellte am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber -13,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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