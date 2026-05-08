Bluejay Diagnostics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Bluejay Diagnostics stellte am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber -13,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net