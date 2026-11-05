BlueLinx zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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BlueLinx präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,51 Prozent auf 812,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 748,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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