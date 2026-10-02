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BlueMeme: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

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BlueMeme Inc. Registered Shs
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BlueMeme hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 16,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 707,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 784,9 Millionen JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7,36 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei BlueMeme ein Gewinn pro Aktie von -5,020 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,41 Prozent auf 3,30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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