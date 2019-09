Bluerock Residential Growth schüttet konstante Dividende aus

Die Bluerock Residential Growth REIT Inc. (ISIN: US09627J1025, NYSE: BRG) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,1625 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Die Ausschüttung erfolgt am 4. Oktober 2019 (Record date: 25. September 2019).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 0,65 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,66 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendendenrendite von 5,57 Prozent. Bluerock ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in New York City, NY.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 52,44 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 44,96 Mio. US-Dollar), wie am 6. August berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 29,27 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 260,20 Mio. US-Dollar (Stand: 13. September 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de