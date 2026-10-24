Bluestone Jewellery And Lifestyle öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Bluestone Jewellery And Lifestyle hat am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bluestone Jewellery And Lifestyle ein Ergebnis je Aktie von -3,100 INR vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,05 Prozent auf 7,45 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,750 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 7,36 Milliarden INR geschätzt worden.
Redaktion finanzen.net
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