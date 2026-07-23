Blume will VW-Sparpaket bis Jahresende festzurren

24.07.26 09:24 Uhr

WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW ( Volkswagen (VW) vz )-Chef Oliver Blume strebt eine Verabschiedung seines neuen Sparpakets für den Konzern noch in diesem Jahr an. Sein Ziel sei es, dazu bis Jahresende Beschlüsse im Aufsichtsrat zu treffen, sagte Blume im Interview der Deutschen Presse-Agentur./fjo/DP/men

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