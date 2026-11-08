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Bluspring Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bluspring Enterprises Ltd Registered Shs
157.80 -7.00 -4.25 %
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Bluspring Enterprises veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,93 INR. Im letzten Jahr hatte Bluspring Enterprises einen Gewinn von 0,350 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,31 Prozent auf 12,72 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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