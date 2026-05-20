Bluspring Enterprises: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bluspring Enterprises präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,28 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bluspring Enterprises noch ein Gewinn pro Aktie von -1,330 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8,65 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,02 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,030 INR gegenüber -11,550 INR im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bluspring Enterprises im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,82 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 34,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net