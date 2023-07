Roche-Aktie steigt: Roche geht Kooperation mit US-Firma Alnylam ein

Bluthochdruckmittel

Der Schweizer Roche-Konzern schließt sich bei der Entwicklung eines Medikaments zur Behandlung von Bluthochdruck mit dem US-Unternehmen Alnylam zusammen.

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen das RNAi-Therapeutikum Zilebesiran zur Behandlung von Bluthochdruck bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko entwickeln und vermarkten, teilte der Pharmariese aus Basel am Montag mit. Alnylam erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 310 Millionen Dollar und hat Anspruch auf Zahlungen für Fortschritte in der Entwicklung, Zulassung und Vermarktung, einschließlich erheblicher kurzfristiger Meilensteine, erklärte Roche. Zudem wurde eine gleichmäßige Gewinn- und Verlustbeteiligung in den USA und auf Lizenzgebühren außerhalb der USA vereinbart.

Der Roche-Genussschein notiert an der SIX zeitweise 0,64 Prozent höher bei 276,35 Franken.

Zürich (Reuters)