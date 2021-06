BMF: Noch keine Schätzung zu Steuerplus wegen globaler Mindeststeuer

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat noch keine Schätzung zur Höhe der deutschen Steuermehreinnahmen durch die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung internationaler Konzerne. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums (BMF) verwies aber auf Einschätzungen von Ökonomen, nach denen Deutschland von der Einführung einer globalen Mindestbesteuerung profitieren werde. Zuvor hatten die Finanzminister der sieben wichtigsten Industrienationen (G7-Staaten) eine prinzipielle Verständigung auf das Ziel einer globalen Mindestbesteuerung von mindestens 15 Prozent erreicht, die vor allem auf global agierende Konzerne wie beispielsweise Technologieunternehmen abzielt.

Ministeriumssprecherin Kristina Wogatzki sagte, dass eine genaue Schätzung für die finanzielle Auswirkung auf Deutschland noch nicht vorliege. "Die Parameter wurden ja jetzt erst mal festgezurrt auf der Ebene der G7-Finanzminister", so die Sprecherin. Nun gehe das Paket zurück an den "Inclusive Framework on BEPS" der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), wo 139 Staaten den Vorschlag beraten werden. BEPS steht für Base Erosion and Profit Shifting, auf Deutsch laut Bundesfinanzministerium etwa Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung.

"Dieses Gremium wird jetzt anhand der Vorgaben der G7 die einzelnen Kriterien ausarbeiten und dann werden sicherlich Schätzungen möglich sein", so Wogatzki. Danach werde die Gruppe der 20 führenden Industriestaaten die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung beraten. Sie verwies auf Aussagen von Marcel Fratzscher, Präsident des Deutsche Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der Deutschland zu den größten Gewinnern der globalen Mindestbesteuerung zählt. Diese werde viele Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen in die Staatskasse spülen, so der Ökonom in einem Zeitungsinterview. Das Abkommen werde vor allem den deutschen Mittelstand gegenüber dem unfairen Wettbewerb der multinationalen Konzerne schützen und damit auch Arbeitsplätze in Deutschland sichern.

Die Ministeriumssprecherin verwies auch auf eine ältere Studie des Ifo-Instituts, die allerdings nicht auf der jüngsten Einigung der G7-Finanzminister basiert. "Aber auch da geht man schon davon aus, dass es nicht zum Nachteil gereichen wird, wenn man eine Einigung findet", so Wogatzki.

