BioNTech-Aktie klar im Minus: BMO Capital stuft ab und kappt Kursziel deutlich

BMO kappt Kursziel deutlich

08.09.26 17:07 Uhr

Ein Analysehaus kappt nach einer Reihe schlechter Nachrichten das Kursziel für BioNTech deutlich und stuft die Aktie ab.

• Trotz der Abstufung bleibt der Analystenkonsens optimistisch, mit einem mittleren Kursziel von 126,23 US-Dollar, und der Fokus liegt auf dem Quartalsbericht im November sowie möglichen Zahlungen von Bristol Myers Squibb.

• Die Aktie reagierte zeitweise mit einem Rückgang auf rund 99,87 US-Dollar, während die Wochen von Unsicherheiten und der Beendigung einer Studienphase geprägt sind.

• BMO Capital hat die Kursprognose für BioNTech von 128 auf 105 US-Dollar gesenkt, hauptsächlich aufgrund unerwarteter Umsatzeinbußen bei Comirnaty und fehlender De-Risking-Daten für Pumitamig bis 2028.

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BioNTech, gerät am Dienstag erneut unter Druck: BMO Capital stuft die Aktie von "Outperform" auf "Market Perform" ab und senkt das Kursziel von 128 auf 105 US-Dollar. Die Analysten begründen diesen Schritt laut TipRanks mit einer stärker als erwarteten Erosion der Umsätze mit dem COVID-19-Impfstoff Comirnaty und fehlenden Daten zum Wirkstoffkandidaten Pumitamig bis 2028.

BMO Capital kappt Kursziel für BioNTech-Aktie die um 23 US-Dollar

Als Kernargument nennt Analyst Evan Seigerman eine schneller als angenommene Erosion der Umsätze mit dem COVID-19-Impfstoff Comirnaty. Zusätzlich fehlten bis 2028 sogenannte De-Risking-Daten für Pumitamig, einen Wirkstoffkandidaten aus der Onkologie-Pipeline des Unternehmens. Trotz möglicher Stabilisierung sehe die Bank bislang keine entsprechenden Anzeichen und rechne angesichts anhaltender Impfskepsis mit weiteren Rückgängen. Die liquiden Mittel böten der Aktie zwar einen sicheren Boden, das Aufwärtspotenzial sei aber stärker begrenzt als zuvor angenommen.

Im Handel an der NASDAQ gibt die BioNTech-Aktie zeitweise 4,25 Prozent auf 99,35 US-Dollar nach.

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Schwierige Wochen für BioNTech-Anleger

Die Abstufung reiht sich in eine angespannte Phase für die BioNTech-Aktie ein. Bereits Ende August hatte das Unternehmen die Beendigung der Phase-2-Studie zu Autogene Cevumeran bei reseziertem Kolorektalkarzinom bekanntgegeben, nachdem ein unabhängiger Datenüberwachungsausschuss ein zahlenmäßiges Ungleichgewicht beim Gesamtüberleben zwischen den Behandlungsarmen festgestellt hatte. Neue Sicherheitssignale gab es dabei nicht, und die parallele Studie zu Bauchspeicheldrüsenkrebs läuft unverändert weiter.

Außerdem hatte BioNTech Anfang August im Rahmen der Zahlen zum zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro gesenkt, von zuvor 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro.

Analystenkonsens bleibt trotz Abstufung optimistisch

Trotz der Herabstufung durch BMO Capital fällt das Gesamtbild der Wall Street günstiger aus. Der TipRanks-Konsens aus 14 Analysten kommt auf ein Votum von StrongBuy, mit elf Kaufempfehlungen und drei neutralen Einstufungen, bei einem mittleren Kursziel von 126,23 US-Dollar und einer Spanne von 96 bis 140 US-Dollar.

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Morgan Stanley-Analyst Terence Flynn bestätigte eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 115 US-Dollar, während Analyst Asad Haider von Goldman Sachs sein Kaufvotum am Freitag mit einem Kursziel von 127 US-Dollar bekräftigte.

Der nächste Fixpunkt für Anleger ist der für Anfang November angekündigte Bericht zum dritten Quartal, in dem sich zeigen dürfte, wie belastbar die von BMO Capital skizzierten Risiken für die Comirnaty-Erlöse tatsächlich sind. Zugleich rückt in den Blick, ob die für dieses Quartal erwartete Meilensteinzahlung von Bristol Myers Squibb über 613 Millionen Euro wie geplant eingeht und damit einen Teil der gesenkten Jahresprognose stützt.

Thomas Zoller, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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