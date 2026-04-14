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BMW-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Underweight

15.04.26 12:52 Uhr
Was ist die BMW-Aktie wirklich wert? Barclays Capital gibt die Antwort | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch Barclays Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,70 EUR -1,22 EUR -1,47%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Das Ergebnis vor Steuern des Autokonzerns dürfte um mehr als 15 Prozent gesunken sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Entwicklung in China im ersten Quartal sowie Rohstoff-, Wechselkurs- und Zollfaktoren deuteten aber auf eine sequenzielle Verbesserung im Laufe des Jahres 2026 hin.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:36 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 81,84 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 0,81 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 228.567 BMW-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 12,1 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

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